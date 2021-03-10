السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية



مكة المكرمة 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة أول دليل لحوكمة إجراءات إدارة المشاريع البلدية بإستخدام الأساليب المناسبة تحت مسمى "دليل المهندس" من أجل متابعة سير المشاريع وتنفيذها وإنهائها على أكمل وجه، وتوجيه وإرشاد مهندسي الأمانة للعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الوقت والتكلفة والجودة والسلامة ونطاق الأعمال والاتصال والمخاطر.

وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع PMO بالأمانة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الحازمي أنه سيتم تنظيم زيارات لإدارات الأمانة المعنية بإدارة المشاريع للتعريف بالدليل وتقديم التدريب والدعم اللازم للمهندسين، مشيراً إلى أنه تم البدء بزيارة للإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للجسور والأنفاق؛ بهدف إشراك أصحاب المصلحة والتغذية الراجعة لضمان دليل يلبي الاحتياجات على أكمل وجه.

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14:07ت م

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