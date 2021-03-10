السعودية اليوم / فريق عمل الصيانة والتزويد الفني للقوات المسلحة بدول الخليج يعقد اجتماعه الـ 11



الرياض 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

عقد فريق عمل الصيانة والتزويد الفني للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، اجتماعه الـ 11 عبر الاتصال المرئي .

وضم الاجتماع وفوداً من القوات المسلحة بدول المجلس ، ومن الشؤون العسكرية بالأمانة العامة للمجلس، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع استكمال ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في مجال أعمال الصيانة والتزويد الفني وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب مراجعة مجموعة من الاقتراحات المقدمة من قبل فريق العمل، بما يسهم في زيادة التعاون المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس.

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14:03ت م

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