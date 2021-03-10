ع / السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل ‏يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين ‏بالمنطقة ‏



حائل 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد ‏العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير فرع الإدارة ‏العامة للمجاهدين بالمنطقة سعيد بن جرمان القحطاني .‏

ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة - أيدها الله - للأجهزة الأمنية وبمتابعة ‏وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ‏بن عبد العزيز وزير الداخلية .‏

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره ‏لأمير المنطقة وسمو نائبه على ما وجده من دعم ومساندة، مؤكداً حرصه ‏على خدمة الوطن والقيادة والإسهام في كل ما يخدم المنطقة وأهلها . ‏

14:02ت م

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