تركي المالكي يكذب مليشيا الحوثي الإيرانية في مأرب اليمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

وصل المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إلى محافظة مأرب فجأة إلى اليمن.



وقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن لقاء المالكي ومحافظ مأرب سلطان العرادة، دحض مزاعم ميليشيا الحوثي عن سيطرة الانقلابيين على سد مأرب، وكشف الاجتماع والجولة الميدانية للمالكي، أن انتصارات الانقلابيين مجرد أوهام.

وقال وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وفقا لـ"عكاظ"، إن "زيارة المالكي إلى مأرب تحمل دلالات كبيرة في ظل الانتصارات التي حققها الجيش الوطني ومعه أبناء القبائل وقوات التحالف".

وأوضح المسؤول اليمني أن "زيارة المالكي إلى سد مأرب تفضح الأكاذيب الحوثية التي تكررها الجماعة الإرهابية من وقت إلى آخر، وتؤكد للجميع أن السعودية تقف مع الشعب اليمني، في السراء والضراء" مؤكداً أن مأرب نجحت في قطع ذراع الميليشيا الحوثية التي يديرها قائد قوات الإرهاب الإيراني في صنعاء المدعو حسن إيرلو.