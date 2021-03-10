السعودية | المياه الوطنية: نفذنا 50 مشروعًا للمياه والخدمات البيئية بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال

كشفت شركة المياه الوطنية، عن استكمال خططها الاستراتيجية للتوسع في خدمات المياه والصرف الصحي بمنطقة مكة المكرمة، حيث قامت بتنفيذ 50 مشروعًا لزيادة نسبة التغطية لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لعملائها، وتحسين كفاءتها التشغيلية. وشملت تلك المشاريع عددًا من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، منها (مكة المكرمة، جدة، الطائف، ورابغ) بتكلفة مالية تجاوزت 2 مليار ريال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي المكلف المهندس محمد بن أحمد الزهراني أن الشركة نفذت 16 مشروعًا للمياه، تضمنت إنشاء (خزانات وخطوط وشبكات وتوصيلات للمياه) في عدد من الأحياء بمدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة، منها (المشاعر المقدسة، كامل مدينة مكة، أجزاء من أحياء العتيبية، وادي جليل، الغسالة، الششة، الخنساء، والشهداء) في مدينة مكة المكرمة، بالإضافة إلى أحياء (البشائر، النخيل، الفيصلية، الفلاح، والعزيزية) بمحافظة جدة، كما شملت تنفيذ مشاريع في أحياء (الحوية، جبرة، الجال، القلت، الفيصلية، القمرية، الجفيجف، المليساء، بن فتن، الزهور، الأندلس، مخطط القاضي، ومنطقة الحوية) بمحافظة الطائف، إضافة إلى عدد من مراكز ومحافظات منطقة مكة، منها (مركز الغريف، مركز البيضاء، الخرمة، تربة، أحياء من محافظة القنفذة، ومدينة رنية). مشيرًا إلى أن تلك المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع المياه بمنطقة منطقة مكة تضمنت مد 585 كلم، وتنفيذ 5506 توصيلة مياه منزلية، وذلك لخدمة 107.176 نسمة من سكان تلك المناطق المخدومة بتكلفة تجاوزت 479 مليون ريال.

وأضاف المهندس الزهراني أن الشركة مضت قدمًا في رفع نسبة التغطية بالخدمات البيئية (الصرف الصحي)، ورفع الضرر عن عملائها في عدد من مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة من خلال تنفيذها 34 مشروعًا بيئيًا للصرف الصحي (شبكات وتوصيلات منزلية، ومحطات معالجة صرف صحي).

وأوضح أن المشاريع المنفذة تخدم أحياء في محافظة جدة، وهي (العليا، النور، الرحاب، مشرفة، الفيحاء، الورود، الثغر، الجامعة، الأندلس، الهدى الجنوبي، العزيزية، النسيم، بني مالك، الربوة، السلامة، كيلو14، الزهراء، الخالدية، الفيصلية، ومخطط بن حمد)، فيما شملت عدد من أحياء محافظة رابغ، وعدد من أحياء محافظة الطائف، وهي (وادي العرج، الواسط، القرشيات، الشرفية، الواسط، العرج الأسفل، الحلقة الشرقية، والقيم الأسفل)، بالإضافة إلى عدد من الأحياء بمكة المكرمة، شملت: الشوقية، زهرة العمرة، التنعيم، الشرائع، الراشدية، مخطط 15).

وقال الزهراني: ” إن مشاريع الخدمات البيئية المنفذة بمنطقة مكة المكرمة تضمنت مد 472 كلم من الخطوط، وتنفيذ 33.995 توصيلة صرف صحي، لخدمة نحو 661.725 مستفيدًا في هذه الأحياء بتكلفة مالية تجاوزت 1.8 مليار ريال.

وأكد المهندس الزهراني أن الشركة تعمل وفق خطط واستراتيجيات منهجية لتنفيذ أعمالها ومشاريعها في المنطقة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة التي تسهم في مواكبة المشاريع التنموية، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تقديم أرقى الخدمات للمواطنين، والدفع بعجلة التنمية التي تشهدها المنطقة.