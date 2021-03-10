شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام» تحدد مستندات التعديل الشكلي للصكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة المستندات المتعلقة بطلبات التعديل الشكلي للصكوك، وذلك عبر منصة إحكام⁩ الإلكترونية.

وبينت الأمانة أن طلب إضافة المساحة فقط يتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات، و«رفع مساحي» من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF)، يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة.

وفيما يتعلق بتعديل حدود الصك الذي لا يترتب على تعديله زيادة في المساحة، فيتطلب صورة ملونة لأصل الصك يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات، و«رفع مساحي» من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة بصيغة (PDF)، يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة وخطاباً من الأمانة أو البلدية المختصة يوضح الحد المراد تعديله.

وأوضحت الأمانة أن تحويل القياسات في الصكوك إلى مترية يتطلب صورة ملونة لأصل الصك، يظهر فيها كافة التهميشات والتظهيرات و«رفع مساحي» من مكتب هندسي معتمد للعقار يحتوي على الحدود والأطوال والمساحة، بالقياسات المترية بصيغة (PDF) يرفع من قبل المستفيد مباشرة في المنصة.