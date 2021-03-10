السعودية | السودان: لقاء ولي العهد السعودي وحمدوك يؤسس لفصل جديد

شكرا لقرائتكم السودان: لقاء ولي العهد السعودي وحمدوك يؤسس لفصل جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد السودان اليوم الأربعاء على أهمية اللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وأوضح خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن هذا اللقاء يؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانيات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية للبلدين من أجل رفاه شعبي البلدين.

بدوره، شدد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على أن اللقاء مع القيادة السعودية كان مثمرا، مضيفا أن المملكة متوجهة نحو الانفتاح والاستثمار في السودان ببناء علاقات وشراكات استراتيجية.

كما لفت إلى توجه الحكومة السعودية بإطلاق استثمارات كبيرة في السودان.

وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع أمس مع رئيس الوزراء السوداني والوفد المرافق له في زيارته إلى الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس".