بينها عمليات نصب وسرقة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية (فيديو)

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استعرض الأمن العام، أمس (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي تمكن من القبض على مرتكبيها الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة.

وأظهر مقطع فيديو نشره “الأمن العام”، إلقاء القبض على 9 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، قاموا بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء.

ونجح الأمن العام في توقيف مقيم من الجنسية الباكستانية، لقيامه بتوثيق ونشر مقاطع فيديو متنوعة لرجال الأمن في الميدان، وحيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر.

وألقى القبض على مقيمين من الجنسيتين المصرية واليمنية، قاما بسرقة 40 بطارية شحن لأبراج شركات الاتصالات من عدة مواقع.

واستطاع القبض على 8 مواطنين ومقيم من القبائل النازحة، قاموا بالاعتداء على المارة وسلب الأموال والمقتنيات بالقوة، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وتمكن من توقيف 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة معدات ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وتقدر قيمة المسروقات بـ275 ألف ريال.

وأخيرًا ألقى الأمن العام القبض على 4 مقيمين من الجنسية السورية، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها، وبلغ إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 152 مليون ريال.

Source akhbaar24.argaam

