موقف مؤثر يجمع شابًا ومعلمه: تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك

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جمع موقف مؤثر بين مواطن شاب ومعلمه الأستاذ يوسف النملة، الحائز على شهادة الماجستير والدكتوراه في إدارة الموارد البشرية.

وسرد الأستاذ يوسف النملة، موقفًا حدث مع أحد طلابه عندما دخل إلى أحد محال القهوة ليرتشف فنجانه الصباحي؛ حيث قال: “حين أردت دفع الحساب في أحد محلات القهوة وجدت هذه الرسالة من إنسان نبيل كريم شرفت بتدريسه”.

وجاء في نص رسالة الطالب على المنديل: “تم دفع الحساب من طالب تخرج على يدك، واستمع لكل نصيحة، والحين أنا مدير فرع والحمد لله”؛ ليعرب المعلم عن سعادته البالغة بهذه اللفتة البسيطة، ناصحًا كل من يعمل في سلك التعليم والتدريس، قائلاً: “لكل معلم، طلابك هم استثمارك”.

Source slaati

