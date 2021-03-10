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علّق المحامي والقاضي السابق الشيخ بدر الفاضل، أمس (الثلاثاء)، على سؤال لامرأة تستفسر عن الحكم الشرعي في ظلم البنات والمماطلة في قسمة الإرث وإخفاء الصكوك وتأجيل جلسات المحكمة كما حدث معها.
وعُرض السؤال عبر برنامج “بالعدل” على شاشة المجد، وتضمن حكم الشرع في امرأة كبيرة في السن تسكن بالإيجار ولاقت ظلماً من إخوانها حيث لم يقسموا لها وقاموا بمماطلتها وتهديدها، بالرغم من ترك والدها أموالاً طائلة.
وعلق الشيخ الفاضل بالتشديد على عدم توقيع صلح على جهالة لاعتباره مظلمة، مشيراً إلى أن من أراد الصلح فعليه الإفصاح أولاً عن كل الأملاك الموجودة، فإن طابت نفس المرأة بالتنازل عن بعضها فلا مانع.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تسكن بالإيجار تشكو المماطلة في تسليمها حقها في ميراث كبير من والدها.. وقاضٍ سابق يعلق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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