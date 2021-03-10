سيارة تصدم أخرى من الخلف وتهرب لتصدم سيارة ثالثة وتصيب قائدها وتحدث تلفيات بالسيارتين بالرياض (فيديو)

︎ :

.



أبلغ أحد المواطنين، أمس (الثلاثاء)، الإدارة العامة للمرور بحادث صدم سيارة لأخرى من الخلف وهروب المتسبب بالرياض، وتحديداً في تقاطع طريق العروبة مع شارع العليا العام.

وأوضح مقطع فيديو وثّق الحـادث سيارة فضية اللون تسير بسرعة كبيرة لتصطدم بسيارة بيضاء كانت قد توقفت ثم تحركت بطء بسبب الزحام.

وفرّ صاحب السيارة المخطئ بالتوجه إلى شارع جانبي بعد صدمه للسيارة، وصدم سيارة أخرى داخل الشارع وتسبب في إصابة قائدها وحدوث تلفيات في السيارتين.

Source akhbaar24.argaam

