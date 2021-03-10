ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي ويستعرض معه مستجدات الأوضاع على الساحة السورية (فيديو)

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء) في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.
وحضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي افاناسييف.
Source akhbaar24.argaam
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