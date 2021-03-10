شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.



ووفق "العين الإخبارية" كشف في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء، على موقع البنك المركزي، عند نحو 4.179 جنيه للشراء، ونحو 4.206 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 3 بنوك، المصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.25 جنيه في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.138 جنيه للشراء، و 4.201 جنيه للبيع.

كشفت وزارة التعاون الدولي المصرية، عن حجم التمويلات لبرامج دعم المرأة، بقطاعات التعليم والصحة.

وبلغت التمويلات التنموية، التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو إلي نحو 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلي 21.74 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الدينار الكويتي فسجل 51.70 جنيه للشراء، و 52.17 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

والأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.