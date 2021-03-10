شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 396 منشأةً مخالفة للإجراءات الوقائية في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها ٣٩٦ منشأةً تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأبانت الأمانة أن الجولات الرقابية المكثفة بدأت الأسبوع الماضي في المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي، إلى جانب القيام بتنفيذ المبادرات التوعوية في عدة مواقع للتذكير بأهمية الالتزام بضرورة التباعد وتطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة حالياً.

وأشارت إلى أن المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها خلال أسبوع واحد بلغت ١٧٨٤ مخالفةً في ٦٣٩٦ جولة رقابية، تم خلالها تطبيق عقوبة الإغلاق على ٣٩٦ منشأةً خالفت الإجراءات الاحترازية.