شكرا لقرائتكم خبر عن 1290 ساعة خدمة لمتطوعي الهلال الأحمر في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك ٢١٤ متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر في يوم التطوع ليوم الجمعة في المسجد الحرام خلال شهر فبراير المنصرم.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن مجموع الساعات التطوعية وصل إلى ١٢٩٠ساعة تطوعية ، لافتاً إلى أن المتطوعين باشروا ٩٥ بلاغاً اسعافياً في ساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى وفي مصليات النساء منها ٨٤ بلاغاً ، جرى التعامل معها في الموقع ، بينما نقلت ١١ حالة إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.