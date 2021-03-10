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دبي تجمد رسوم الخدمات الحكومية حتى 2023
بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة
متابعات الخليج 365 - متابعة
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أصدرت إمارة دبي، قرارًا بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع عام 2023 في قرار يأتي لدعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة وتعزيز التنافسية فيها وجذب الاستثمارات إليها.
لا رسوم جديدة:
ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة.
الجدير بالذكر أنه تقرر تجميد الرسوم الحكومية في إمارة دبي في شهر مارس عام 2018، بحسب قناة العربية.
حزم تحفيزية:
وكانت حكومة دبي قد قدمت خمس حزم تحفيزية على مدار الـ12 شهرًا الماضية للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كورونا؛ حيث تجاوزت قيمة الدعم المقدم 7 مليارات درهم.
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