موبايلي الأسرع نموًا ضمن أثمن 10 علامات تجارية سعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر تصنيف Brand Finance للعلامات التجارية تقريره للعلامات التجارية في المملكة للعام 2021 حيث حصلت موبايلي على المركز السابع في قائمة العلامات التجارية الأثمن في المملكة، متقدمة بذلك مركزين عن العام 2020 وأربعة عن العام 2019.

العلامة التجارية لموبايلي:

وبلغت قيمة العلامة التجارية لـ موبايلي 4,8 مليار ريال مرتفعة بذلك بنسبة 17% مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب Brand Finance، فقد تصدرت نسبة نمو قيمة العلامة التجارية لموبايلي قائمة أثمن 10 علامات تجارية سعودية وقائمة شركات الاتصالات في الشرق الأوسط للعام 2021.

استراتيجية النمو:

الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران أكد أن موبايلي مستمرة في تطبيق استراتيجية النمو على كافة الأصعدة وعلق أن تصنيف Brand Finance دلالة على استمرار نجاح الجهود المتضافرة لمنسوبي موبايلي لتعزيز مكانة الشركة وتبوئها مكانة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والشرق الأوسط.

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