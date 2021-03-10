الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

مؤشر سوق الأسهم السعودية يلامس أعلى مستوى في 6 سنوات

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، صوب مستوى 9600 نقطة، ليلامس أعلى مستوياته منذ نحو 6 سنوات.

وصعد “تاسي”، بنسبة 1.22% ما يعادل 115.35 نقطة، عند مستوى 9588.55 نقطة، في تلك الأثناء.

4.29 مليار ريال تداولات:

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.29 مليار ريال، عبر التداول على نحو 154 مليون سهم.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم السعودية نحو 9.46 تريليون ريال، في تلك الأثناء، وارتفع 108 أسهم، بينما تراجع 75 سهماً من إجمالي 203 أسهم مُدرجة بالسوق الرئيسي، بحسب العربية.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم “صدق” بنسبة 10% عند 20.68 ريال، بينما تصدر الأسهم المتراجعة سهم “أميانتيت” بنسبة 3.39% عند سعر 29.9 ريال.

وتصدر سهم “الراجحي” الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 404.7 مليون ريال، بينما تصدر سهم “الإنماء” الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية بنحو 14.36 مليون سهم، بالتزامن مع تصدر قطاع البنوك القيادي القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.98%، بينما تصدر الانخفاضات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.12%.

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