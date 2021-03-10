لعل رمضان يُعيد البهجة بالتراويح والتهجد والدعاء وزوال البلاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي - الرياض

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اقترب شهر رمضان واقترب منه الفرج والخير والبركة. هكذا عبر مواطنون ومقيمون عن فرحتهم باقتراب الشهر الكريم وشوقهم له، داعين الله عز وجل أن يأتي رمضان حاملًا الاستجابة لأمنيات ودعوات ليهون ثقل الأيام الماضية ويخفف عن آثار جائحة كورونا.

لعل رمضان:

وعبر تويتر، حمل وسم “لعل رمضان” العديد من الدعوات والآمال، استعرضت “متابعات الخليج 365” بعضًا منها، حيث قالت شموخ العز: “يارب يجي رمضان وكل الشر زايل والأمة بخير يارب ويعتمرون الناس وصلاة الترويح تعطر المساجد وبزحمة الأمة يارب”.

أما نجاة المطيري فكتبت: لعل رمضان ينسينا تعب الأيام التي مضت ننتظرك شوقًا يا رمضان، فيما علقت شيماء: “لعل رمضان يزيل همومًا أثقلت على أرواحنا شهورًا لعل ﮼رمضان ﮼يأتي ﮼مُحملًا ﮼بزوال ﮼بلائنا”.

معجزة وفرح للقلوب:

من جهته، علق الشايب بالقول: “لعل رمضان يأتي بمعجزة ويفرح القلوب فرحًا لا حزن له”، أما فاطمة فقالت: “أنا منتظرة رمضان بفارغ الصبر ومنتظرة صلاة التراويح والتهجد وكميه الراحة الي تدخلني لما أصليهم، مشتاقه لأجواء رمضان ، وفطور رمضان يارب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين”.

بشائر الفرح:

فيما قالت النوري: “لعل رمضان يحمل معه بشائر الفرح”، وعلق محمد السالمي داعيًا: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وفي صحة وعافية اللهم ردنا إلى بيوتك وأكرمنا بفتحها وصلاة الجمعة والجماعات اللهم اجمعنا مع عبادك الصالحين في صلاة التراويح والقيام وعلى مائدة الإفطار اللهم وفقنا للاعتكاف في بيوت الله.

في سياق متصل، كتبت حصة: “لعل ليست صفة تطلق لـشهر الأمنيات، فدائمًا رمضان يأتي بكل خير وهو بحد ذاته خير اللهم بلغنا وأعنا”.

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