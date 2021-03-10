الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

فريق طبي ينهي معاناة مريض مع ورم استمر 30 عامًا بسكاكا

متابعات الخليج 365 - الجوف

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نجح فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا في إنهاء معاناة مريض سبعيني مع ورم بالغدة الدرقية استمر 30 عامًا.

ورم في الغدة الدرقية:

وأوضحت الصحة بالجوف أن المريض في العقد السابع من عمره راجع المستشفى نتيجة تورم بالحلق عانى منه لأكثر من 3 عقود، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اتضح وجود ورم ضخم بالغدة الدرقية، يتطلب تدخلاً جراحياً.

وتم إجراء عملية جراحية يوم أمس تم من خلالها استئصال الورم الذي يزن 350 جراماً، علماً أن الوزن الطبيعي للغدة يبلغ 20 جرامًا، مما يعني أن الورم 20 ضعفًا عن الطبيعي، وقد خرج المريض من المستشفى بصحة جيدة.



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