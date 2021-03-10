الصحة: لا يعتبر متلقي لقاح كورونا معدياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أنه لا يعتبر متلقي لقاح كورونا معدياً، ولا توجد توصيات علمية تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح الفيروس ولكن ينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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