شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» يمنح «مديري المناطق» مزيداً من الصلاحيات من بينها الإبعاد الفوري وكف اليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدخلت وزارة التعليم عدداً من التغييرات على الصلاحيات الممنوحة مسبقاً لمديري تعليم المناطق، إذ منحتهم مزيداً من الصلاحيات بما يكفل جودة العمل وسرعة الإنجاز ورفع الكفاءة.

وقررت الوزارة أن يكون كف اليد وإنهاؤه لشاغلي الوظائف التعليمية ومن هم دون المرتبة العاشرة من صلاحيات مدير تعليم المنطقة، وكذلك الموافقة على منح الإجازات التعليمية والموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية، كما منحت الوزارة مديري تعليم المناطق صلاحية قبول الاستقالة والتقاعد المبكر وإيقاع العقوبات الإدارية وإلغائها، وكذلك حسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن، وأيضاً اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم وطرح مناقصات المقصف المدرسي على شركات الإعاشة، وكذلك تكليف المشرفين التربويين وفق القرار الوزاري الخاص بالتشكيلات الإشرافية، إضافة إلى الموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية.

كما منحت الوزارة عموم مديري تعليم المناطق صلاحية الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس الذين تظهر عليهم مخالفات سلوكية أو فكرية، وتحويلهم إلى الأعمال الإدارية، وأيضاً الموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية أو إيقافها في حال إخلالها بإجراءات السلامة.