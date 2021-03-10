شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العرفج» يقدم مقترحات لتقنين قطاع الليموزين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الكاتب الدكتور أحمد العرفج، أن قطاع سيارات الأجرة في المملكة يحتاج إلى تقنين وتنظيم، حيث أن سيارات الليموزين والأجرة تنتشر في المملكة بشكل كبير يؤثر على حركة السير.

وقال أحمد العرفج خلال مشاركته في فقرة "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي مفرح الشقيقي، أن سيارات الليموزين تفتقر إلى الكفاءة اللازمة وينتشر بخدمتها الكثير من العيوب وتتسبب في الحوادث.

وأوضح "العرفج" أن هناك خيارين يمكن استخدامها كحلول لهذه المشكلة وهما استخدام سيارات أجرة في كل حارة يتم التواصل بهم عند الحاجة إليهم أو أن يكون هناك مسارات مثل لندن، أو أن يكون في الأحياء ذات الكثافة السكانية سيارات أوبر.