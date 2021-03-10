شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: قرار تشكيل لجنة للبحث والتطوير استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم الأربعاء، أن ‏قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية للوطن.

وأوضح وزير التعليم، أن ذلك لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديد الأولويات البحثية للمستقبل، وتعزيز فرص التحول لاقتصاد المعرفة وتمكين العلماء والباحثين للمنافسة عالمياً.