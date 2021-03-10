شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: قرار تشكيل لجنة للبحث والتطوير استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ استمرار لاهتمام القيادة بتنمية القدرات الذاتية للوطن.
وأوضح وزير التعليم، أن ذلك لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديد الأولويات البحثية للمستقبل، وتعزيز فرص التحول لاقتصاد المعرفة وتمكين العلماء والباحثين للمنافسة عالمياً.