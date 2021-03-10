شكرا لمتابعة خبر عن مديرة التنافسية: المركز يمتلك الصلاحية لإيقاف أي نظام أو تشريع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مساعد وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، أن المركز الوطني للتنافسية يمتلك الصلاحية لإيقاف أي نظام أو تشريع يؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية.

وقالت خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية أمس برعاية ومشاركة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، إن المركز يعمل حاليا على معالجة مشكلة تداخل الصلاحيات بين الجهات.

وأشارت المطيري إلى وجود بعض التداخل في الصلاحيات بين الجهات الحكومية ولم يقتصر التداخل على الأنظمة واللوائح، بل يوجد تداخل صلاحيات في بعض الإجراءات والقرارات رصدها المركز، وتعمل اللجان فيه على معالجتها بالتفاهم مع الجهات المعنية.