شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تبدأ حملة جديدة من أجل العودة للحياة الطبيعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزارة الصحة بث الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين عبر مقاطع فيديو تحث فيها الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا - تحت شعار حملة (خذ الخطوة) - ، من أجل بناء المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدت الوزارة في رسائلها أن مراكز اللقاحات تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، حيث تلقى أكثر من 1.5 مليون شخص للقاح، مبينة أن منحنى الحالات المؤكدة والحرجة بفيروس كورونا يسجل تذبذبا.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح والإرضاع لا تمنعان أخذ اللقاح، مبينة أن الأطفال والحوامل غير ممنوعين من اللقاح بشكل دائم، وإنما هو مؤقت حتى تظهر نتائج الدراسات والتوصيات.