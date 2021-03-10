شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إزالة صبة خرسانية بالرياض بمساحة تعادل 10 ملاعب كرة قدم دولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إزالة ما يزيد على 64,000 صبة خرسانية من المنطقة خلال عام 2020.

ونشرت أمانة الرياض، مقطع فيديو لعمليات الإزالة؛ حيث علقت عليه: "‏بعد أن كانت تشغل حيزًا في المدينة يعادل مساحة 10 ملاعب كرة قدم دولية، اختتمنا عام 2020 بإزالة ما يزيد على 64,000 صبة خرسانية، وبطموحات أكبر نواصل العمل لتحسين مشهد الرياض الحضري" .