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مدينة الملك فهد الطبية: 4 طرق للوقاية من صداع الجيوب الأنفية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الأربعاء طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية ، وذلك على النحو التالي :

1- الإبتعاد عن مثيرات الحساسية " التدخين " .

2- الإنتظام في ممارسة التمارين .

3- تجنب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي .

4- الحرص على غسل اليدين .

وأكدت مدينة الملك فهد الطبية أن الجيوب الأنفية تسبب بعض الأعراض ، كالألم الشديد في منطقة خلف جسر الأنف وعظام الخد والجبين ، وكذلك تسبب تورم المنطقة المحيطة بالجيوب الأنفية ، وارتفاع درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب ، وأيضاً الشعور بإمتلاء الأذنين .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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