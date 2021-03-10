شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك فهد الطبية: 4 طرق للوقاية من صداع الجيوب الأنفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الأربعاء طرق الوقاية من صداع الجيوب الأنفية ، وذلك على النحو التالي :

1- الإبتعاد عن مثيرات الحساسية " التدخين " .

2- الإنتظام في ممارسة التمارين الرياضية .

3- تجنب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي .

4- الحرص على غسل اليدين .

وأكدت مدينة الملك فهد الطبية أن الجيوب الأنفية تسبب بعض الأعراض ، كالألم الشديد في منطقة خلف جسر الأنف وعظام الخد والجبين ، وكذلك تسبب تورم المنطقة المحيطة بالجيوب الأنفية ، وارتفاع درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب ، وأيضاً الشعور بإمتلاء الأذنين .