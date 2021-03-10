شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يحذر من الكشتة في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من الكشتة يوم الجمعة المقبل .

وقال عبد العزيز الحصيني أنه لا ينصح بالكشته يوم الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج .

كما حذر الحصيني من الكشتة في الشرقية مع ضرورة توخي الحذر بين طرقها والطرق الرابطة بين القصيم وحائل والشمالية والجوف وغرب منطقة الرياض وبين شرق منطقتي مكة والمدينة يوم الخميس .

وقال عبد العزيز الحصيني أن محافظات الرياض الجنوبية لديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية ، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين 6 إلى 11 درجة مئوية .