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"الحصيني" يحذر من الكشتة في بعض المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر عبد العزيز الحصيني خبير الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية من الكشتة يوم الجمعة المقبل .

وقال عبد العزيز الحصيني أنه لا ينصح بالكشته يوم الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج .

كما حذر الحصيني من الكشتة في الشرقية مع ضرورة توخي الحذر بين طرقها والطرق الرابطة بين القصيم وحائل والشمالية والجوف وغرب منطقة الرياض وبين شرق منطقتي مكة والمدينة يوم الخميس .

وقال عبد العزيز الحصيني أن محافظات الرياض الجنوبية لديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية ، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح بين 6 إلى 11 درجة مئوية .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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