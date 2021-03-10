شكرا لمتابعة خبر عن نجاح استئصال خمس أورام ليفية بأحجام مختلفة من رحم ثلاثينية بمستشفى حراء العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بقيادة إستشارية ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة / مها مساوى والدكتورة / أبرار العلياني من إستئصال عدد خمس أورام ليفية من سيدة سعودية ثلاثينية تتراوح أحجامها ما بين 2 سم إلى 8 سم منتشرة في جميع أجزاء الرحم.

و كانت المريضة تتابع بعيادة النساء والولادة، تشكو من آلام في أسفل البطن، وكذلك نزيف شهري مستمر، وتأخر في الإنجاب ، وتم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها وتم إجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير بقيادة إستشارية التخدير الدكتورة / منيرة عبدالقادر وتم التأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات ، حيث قام الفريق الطبي بإستئصال الأورام الليفية في خلال ساعة وتم بحمد الله نجاح العملية ، بعدها أمضت المريضة فترة شفائها خلال يومين بالمستشفى.

وبينت د. مساوى أنه لابد من المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة لتفادي حدوث المضاعفات المترتبة على وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد.

ومن جهته أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور/ وليد بن عبد الحليم محمد حسين عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية على جهوده المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة مع تمنياته للمريضة بتمام الصحة والعافية.