شكرا لمتابعة خبر عن نجاح عملية استئصال ورم يزن 500 جرام من رقبة ثلاثيني بمستشفى الملك فيصل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من انهاء معاناة مريض ثلاثيني مُصاب بورم كبير يبلغ حجمه ٥٠٠ جرام.

و استقبل المستشفى المريض على الفور بعد أن عانَى من ورم في الجانب الأيمن من الرقبة لمدة سنتين، كان الورم يؤثر على شكل المريض و في أسلوب حياته و يعيقهُ وظيفيًا أثناء ارتداء الملابس.

وقرر الفريق الطبي من إجراء العملية من خلال فريق متخصص من عده اقسام وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل بمكة يتميز بمثل هذا النوع من العمليات؛ نظير ما يمتلكه من كفاءات ذات تأهيل عالي.