عواصف ترابية على 12 منطقة لمدة 3 أيام.. و«الأرصاد» تحدد سرعتها

توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد يؤدي إلى تكوُّن عواصف ترابية، على 12 منطقة (الحدود الشمالية والجوف، وحائل وتبوك، والرياض والقصيم، والشرقية ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ونجران، وعسير والباحة).

وتستمر الحالة المناخية منذ اليوم الخميس حتى السبت القادم. وذكر المركز أنه مُتوقَّعٌ أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وقد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة. وتتكوَّن عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية، من الخميس حتى السبت.

وتوقع المركز، اليوم الأربعاء، استقرار الأجواء على معظم المناطق، وارتفاعًا طارئًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14–36 كم/ساعة، مع ارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة جنوبًا.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14–36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج.

وحذر الراصد الجوي والجيوفيزيائي الدكتور خالد الزعاق، من رياح مثيرة للأتربة، خلال اليوم الخميس، مشيرًا إلى وجود الغبار العالق في الأماكن المكشوفة. وقال الزعاق: «خلال يومي الخميس والجمعة، تشير التوقعات إلى أن هنالك رياحًا سطحية ناهضة تؤثر على جُل مناطق السعودية، بتمرحُل زحزاح، مثيرةً للأتربة الزاحفة والغبار العالق في الأماكن المكشوفة.. على سالكي الطرق التنبه لذلك في (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران)».

وقال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الرياض «الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، الزلفي، المجمعة، رماح، شقراء، الدوادمي، الرين، عفيف، القويعية»، ومكة المكرمة «الموية، رنية، تربة»، والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة»؛ تشهد رياحًا نشطةً وأتربة مثارة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على «الأحساء، البقيق» بالمنطقة الشرقية.

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