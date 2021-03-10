«الحصيني»: عاصفة ترابية.. واحذروا «الكشتة» في 5 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، رياحًا مغبرة على عدة مناطق بالمملكة، غدًا الخميس، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تشكُّل عاصفة ترابية إلى 75% يوم الجمعة 28/7/1442هـ.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ، يوم الخميس 27/7/1442هـ، رياحٌ مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة والمدينة.. لا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة»، مشيرًا إلى أن العاصفة الترابية المتوقعة يوم الجمعة متوقع أن تشمل الشمالية ثم الوسطى والشرقية ثم الجنوبية الغربية من المملكة تمتد إلى الخليج.

وأضاف الحصيني: «لا أنصح بالكشتة الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج. أما سكان محافظات الرياض الجنوبية فلديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدُّم العاصفة الترابية.. هذه توقعات يعقبها انخفاض تدريجي في الحرارة يتراوح من (6) إلى (11) درجة.. والله أعلم».

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد –في تقريره عن حالة الطقس اليوم– طقسًا مستقرًّا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، فيما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

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