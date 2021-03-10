الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الرياض «الخرج، الدرعية، العاصمة الرياض، المزاحمية، حوطة بني تميم، الزلفي، المجمعة، رماح، شقراء، الدوادمي، الرين، عفيف، القويعية» ومكة المكرمة «الموية، رنية، تربة» والمدينة المنورة «الحناكية، المدينة» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على «الأحساء، البقيق» بالمنطقة الشرقية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن «الزلفي، الغاط، المجمعة، الرماح» بمنطقة الرياض و«الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية تشهد استمرار للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.