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«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة في حالة كان المستفيد فردًا مستقلًّا

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الرياض - محمد عبدالله - بعد استفسار أحد المستفيدين..

أوضح برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، وذلك في حالة كان المستفيد فردًا مستقلًّا؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا ما ينزلي حساب مواطن، طالبين عقد إيجار ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بخدمة مستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «في حال كان المستفيد "فرد مستقل" لا بد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص)».

وأضاف: «وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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