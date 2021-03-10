«حساب المواطن» يوضح المستندات المطلوبة في حالة كان المستفيد فردًا مستقلًّا

أوضح برنامج حساب المواطن، المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج، وذلك في حالة كان المستفيد فردًا مستقلًّا؛ حيث جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا ما ينزلي حساب مواطن، طالبين عقد إيجار ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بخدمة مستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «في حال كان المستفيد "فرد مستقل" لا بد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية (عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص)».

وأضاف: «وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».

اقرأ أيضًا:

«حساب المواطن»: غدًا.. إيداع دفعة مارس في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: حذف الزوجة يجعل الزوج «غير مؤهل» بالبرنامج