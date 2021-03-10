العجلان: هيئة الحكومة الرقمية ستعزز تطور المنجزات الوطنية في التحول الرقمي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية؛ يعزز تطور المنجزات الوطنية في التحول الرقمي، التي تحققت ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأضاف العجلان خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: موافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله– على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية؛ تعزز تطور المنجزات الوطنية في التحول الرقمي التي تحققت ضمن مستهدفات رؤية 2030.

هيئة الحكومة الرقمية:

وأقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، في خطوة تفتح آفاقاً جديدة لخدمات الحكومة الرقمية لتركز على إثراء تجربة متابعات الخليج 365 والمقيم للخدمات الحكومية ورفع كفاءة نماذج التحول الرقمي الحكومي وتحقق أقصى استفادة من الاستثمارات التقنية الحكومية.

ويأتي إنشاء الهيئة في وقت أثبت فيه التحول الرقمي أنه ركيزة النجاح للعالم بعد 2020 وهو دلالة على إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة رحلة بناء الاقتصاد الرقمي وتمكين متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر من الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة سلسة ومتكاملة.

أهداف هيئة الحكومة الرقمية: أما أهداف الهيئة فهي إثراء تجربة العميل عن طريق تحسين تجربة التعامل مع الخدمات الحكومية لتكون رقمية واستباقية، وكذلك رفع كفاءة العمل الحكومي عن طريق تبني نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية والتعليم عن بعد والاقتصاد الرقمي وغيرها، وأيضًا زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية الحكومية وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب.

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