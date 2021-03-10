صورة للممرضة ندى ووالدها أثناء أخذ اللقاح تجمع البر مع المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - نجران

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نشرت صحة نجران قصة وصورة إنسانية لممرضة تعطي لوالدها لقاح كورونا في أحد المراكز المخصصة لذلك، في مشهد جمع بين البر مع المهنية.

ونشرت الصحة الصورة معلقة عليها بالقول: الممرضة ندى تقدم خدمة اللقاح لوالدها في مركز لقاحات كورونا صحي الضيافة، كبار السن، حياة المنازل.

وتابعت: بِرًا بهم وحفاظًا على صحتهم، ساهم في حمايتهم من تداعيات الفيروس عبر حجز موعد لهم في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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