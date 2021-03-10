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الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة

مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن درجة الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء في الساعة السادسة، حيث كانت من باردة نسبيًا إلى معتدلة على مناطق المملكة ودول الخليج العربي
مع سماء غائمة جزئيًا على الوسطى والشرقية.

عاصفة ترابية: 

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، ارتفاع نسبة تشكل عاصفة ترابية 75% يوم الجمعة المقبل، مضيفًا: “لا أنصح بالكشتة الجمعة على الشمالية والجوف تبوك وحائل والمدينة المنورة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج أما محافظات الرياض الجنوبية لديهم فرصة للكشتة نهار الجمعة قبل تقدم العاصفة الترابية.

انخفاض درجات الحرارة: 

وتابع: هذه توقعات يعقبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يتراوح من 6 إلى 11 °C ويوم غد الخميس1442/7/27هـ متوقع رياح مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض وشرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا أنصح بالكشتة على المناطق السابقة المحددة.

وأوضح الحصيني: العاصفة الترابية المتوقعة يوم الجمعة متوقع أن تشمل الشمالية ثم الوسطى والشرقية ثم الجنوبية الغربية من المملكة تمتد إلى الخليج.

طقس اليوم: 

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد حالة من استقرار الأجواء على معظم المناطق وارتفاع طارئ في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة - متابعات الخليج 365 الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة - متابعات الخليج 365

الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة - متابعات الخليج 365

الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة - متابعات الخليج 365

الحصيني يتوقع عاصفة ترابية الجمعة: لا أنصح بالكشتة - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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