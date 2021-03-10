الصحة: سجلوا في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح فتقاربنا حلم نحققه بخطوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ لقاح كورونا، مضيفة: “تقاربنا حلم نحققه بخطوة”.

التسجيل عبر صحتي:

ولفتت إلى أنه يمكن الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي من هنا.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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