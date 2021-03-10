الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

رويترز: السعودية مجهزة جيدًا للرد على أي هجوم

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة رويترز إن السعودية مجهزة جيدًا للرد على أي هجوم، وذلك في تقرير عن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، يوم الأحد، على المنشآت النفطية والتي لم تسفر عن وقوع أضرار جسيمة.

وتابع التقرير: مقارنة بهجمات سبتمبر 2019 التي أصابت مصنعين رئيسيين بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، فإن الرياض هذه المرة تمكنت من إحباط الهجوم دون خسائر في الممتلكات.

ونقلت الوكالة عن الخبراء العسكريين إن هذا يرجع جزئيًا إلى الاستعداد الأفضل، حيث قال كبير زملاء الطيران العسكري في معهد الدراسات في لندن، دوجلاس باري: السعوديون ليسوا مجهزين بشكل سيئ، بل مجهزين بشكل جيد جدًا.

وتابع: هناك مجموعة من الأشياء لاستخدامها ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، ولقد استخدموها بنجاح وهم يتحسنون فيها.

وقال جيريمي بيني، محرر الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلة جينس ديفنس ويكلي: يعمل السعوديون بجد لملء الفجوات، بما في ذلك نشر نظام باتريوت والتي يبدو الآن أنه قد أتى ثماره.

وقد تم تصميم نظام باتريوت بشكل أساسي لهجمات الصواريخ الباليستية على ارتفاعات عالية، والتي غالبًا ما كان على المملكة التعامل معها منذ هجمات ميليشيا الحوثي عليها.

السعودية لديها قدرة ردع كبيرة

وأشارت وكالة رويترز إلى تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، يوم الاثنين حين قال إن المملكة قادرة على حماية منشآتها الاقتصادية.

وتابع: السعودية لديها قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره.

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