الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

عبدالرحمن بن مساعد ضيف برنامج في الموقف وهذه أبرز محاور اللقاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يحل الأمير عبدالرحمن بن مساعد ضيفًا، مساء اليوم الأربعاء، على برنامج “في الموقف” المذاع على قناة السعودية.

محاور اللقاء:

ويتحدث ابن مساعد خلال الحوار عن العلاقات الأمريكية السعودية، وعلاقته مع الملحن صادق الشاعر، وكذلك يطرح وجهة نظره في التعصب الرياضي غير الإيجابي.

كما يتحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد كذلك خلال الحوار عن الملف الإيراني واليمني، والاستثمار في الإعلام العربي.

جدير بالذكر أن البرنامج يقدمه الإعلامي طارق الحميد ويذاع في تمام الثامنة و25 دقيقة.



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