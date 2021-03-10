القصبي: نظام مهنة المحاسبة يواكب تطورات بيئة الأعمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أكد وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، يواكب تطورات بيئة الأعمال.

وأضاف القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن النظام هو ممكّن رئيسي لتأسيس شركات ومكاتب مهنية متخصصة، تعزز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية.

آلية نظام مهنة المحاسبة:

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة المحاسبين آلية وأهداف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد.

ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على النظام من خلال الرابط التالي: هنا، كما يمكن الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من هنا.

تفاصيل النظام:

ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد هو إطار قانوني لتنظيم المهن ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة بهدف تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وأيضًا تعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمعي.

ويسعى النظام لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية وزيادة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتأسيس شركاتهم المهنية.

شارك الخبر