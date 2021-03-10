طريق الصفيري حفر الباطن يحصد أرواح 3 أشقاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رحلت المواطنة فاطمة متأثرة بإصابة قوية نتيجة حادث مروري وقع على طريق الصفيري حفر الباطن؛ لتلحق بشقيقيها فهد وعبدالرحمن اللذين فُقدا على نفس هذا الطريق قبل فترة، كما نتج عن الحادث إصابة شقيقتها الحامل التي كانت برفقتها لتنقل إلى العناية المركزة في مستشفى الملك خالد العام.

طريق الصفيري حفر الباطن يشهد حوادث دامية:

وجدد هذا الحادث المأساوي مطالبات الأهالي مجددًا بتدخل المسؤولين في حل أزمة هذا الطريق الذي يشكل هاجس كبير؛ نظرًا لكونه طريقًا حيويًّا يستفيد منه مئات المواطنين يوميًّا، ويشهد كل فترة العديد من الحوادث الدامية.

تفاصيل الحادث:

وتفصيلًا، أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية لـ”متابعات الخليج 365” أن غرفة العمليات باشرت بلاغًا عن حادث تصادم بحفر الباطن على طريق الصفيري، وبه إصابتان، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع، وتبين عند الوصول للموقع وجود حالة وفاة- رحمها الله- وحالتين مصابتين؛ واحدة لشخص يعاني من دوار وحالته مستقرة وحالة متوسطة لديها كسر في اليد وألم في الظهر، وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعافهم لمستشفى الملك خالد العام.

الأمانة: الطريق تتم صيانته أولًا بأول

وفي ذات السياق، بعثت “متابعات الخليج 365” تساؤلًا لـ أمانة حفر الباطن للاستفسار حول ما إن كان هل هناك مشاريع جديدة لصيانة وإنارة طريق الصفيري، ليكشف مدير العلاقات العامة والإعلام سعود الصقري، أن طريق الصفيري تتم صيانته أولًا بأول، وفيما يخص الإنارة، بين الصقري أن إنارته ستتم حسب ما يعتمد من مشاريع قادمة.

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