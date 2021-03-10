شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم حضور الأفراح التي يستعمل فيها المعازف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم حضور الأفراح التي يستعمل فيها المعازف.

وقال المصلح خلال برنامج " يستفتونك "، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر " بالدف " في الأعراس، والعلماء اجمعوا على جواز ذلك.

وأضاف: " لكن إذا كان هناك ما هو محرم، ويمكن أن يؤثر على صلة الرحم، فيمكن اجتناب المحرم وصلة الرحم في ذات الوقت، حيث يأتي الفرح ويسلم ويؤدي صلة الرحم ثم ينصرف إذا حصل ما يكره بهدوء ".