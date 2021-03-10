شكرا لمتابعة خبر عن صحة الطائف عن استمرار انقطاع الكهرباء بمستشفى الأطفال: السلك عمره 60 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

علق المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، على استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأطفال.

وأرجع سراج سبب الانقطاع إلى قدم المستشفى، مشيرا إلى أن عمر الكابل الكهربائي 60 عامًا، وتأثر بأعمال إزالة مبنى في مستشفى الأمراض الصدرية.

ونفى سراج تضرر أجهزة المستشفى خلال الفترة الفاصلة بين انقطاع التيار وعودته من خلال المولدات، قائلا: " السلك الجديد سيتم تركيبه خلال اليومين المقبلين ".