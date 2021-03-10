شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..محامي يحذر النساء من الصلح على جهالة: يأكل حقهن في الميراث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر المحامي والقاضي السابق الشيخ بدر الفاضل، من خطورة توقيع الصلح على جهالة، وما قد يسببه في أكل ميراث الأخوات لبعضهم البعض.

وكانت سيدة قد توجهت بسؤال للشيخ بدر الفاضل، عن حكم الشرع في امرأة كبيرة في السن، تسكن بالإيجار، ولاقت ظلمًا من إخوانها؛ إذ لم يقسّموا لها ميراث أبيها، وقاموا بمماطلتها وتهديدها، بالرغم من ترك والدها أموالاً طائلة.

وقال الفاضل: أحذر أي أحد وقع صلح على جهالة، لم أرى صلح على جهالة فيه عدالة، واعرف امرأة اُكل حقها كاملا بصلح حيث سقط حقها ".

وأضاف: " من أراد الصلح فعليه الإفصاح أولاً عن كل الأملاك الموجودة، فإن طابت نفس المرأة بالتنازل عن بعضها فلا مانع ".