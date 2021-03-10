شكرا لمتابعة خبر عن " هل جرعة واحدة من اللقاح تكفي لمن أصيبوا بالفيروس سابقًا " الصحة تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجابت وزارة الصحة على الاستفسار حول، ما إذا كانت جرعة واحدة من لقاح كورونا تكفي حال الإصابة السابقة بالفيروس.

وأوضحت الصحة أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق لهم أن أُصيبوا بكوفيد-19، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

وعن إمكانية تلقي اللقاح لمن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أجابت الصحة: " بشكل عام، الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة يمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات؛ لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل. ويوصى بأخذ استشارة الطبيب المعالج لإعطاء التوصية، وتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح ".