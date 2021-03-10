مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا بتداولات تصل 16 مليار ريال

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 98.83 نقطة، عند مستوى 9473.20 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16 مليار ريال. فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 397.60 نقطة، عند مستوى 26202.64 نقطة، بتداولات بلغت 22 مليون ريال. Source almnatiq





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