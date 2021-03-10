قيمة بيتكوين تتجاوز تريليون دولار مرة أخرى

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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية أمس الثلاثاء، وارتفعت قيمتها السوقية فوق تريليون دولار في منتصف التداول صباحًا بتوقيت سنغافورة، وذلك وفقًا لبيانات CoinDesk.

ووسعت بيتكوين تلك المكاسب لتصل إلى أعلى مستوى لها على مدار 24 ساعة عند 54348 دولار في وقت مبكر من بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، بزيادة بنحو 7 في المئة عن الوقت نفسه في اليوم السابق.

ومنذ ذلك الحين، قلصت بيتكوين بعض هذه المكاسب.

وتمثل هذه المرة الثانية فقط التي تتجاوز فيها قيمة بيتكوين تريليون دولار بعد أن وصلت إلى هذا الإنجاز للمرة الأولى في 19 فبراير.

واستقرت القيمة السوقية لعملة بيتكوين فوق تريليون دولار لبضعة أيام، قبل أن تنخفض إلى ما دون هذا المستوى.

وبالرغم من انخفاض بيتكوين عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 58332 دولار، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا.

وارتفعت العملة الرقمية بنسبة تزيد عن 80 في المئة هذا العام وبنسبة تزيد عن 570 في المئة خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ويُعزى ارتفاع بيتكوين إلى عدة عوامل، بما في ذلك مشاركة المستثمرين المؤسسيين وبعض عمليات الشراء البارزة من الشركات، وتعد تيسلا و Square و Microstrategy من بين الشركات التي اشترت بيتكوين.

وقالت شركة صناعة البرمجيات الصينية Meitu: إنها اشترت عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم المشفرة.

وتم تداول عملة إيثيريوم المشفرة بسعر 1836 دولار في نحو الساعة 10:41 صباحًا بتوقيت سنغافورة، بزيادة قدرها 7 في المئة تقريبًا عن اليوم السابق، وذلك وفقًا لبيانات CoinDesk.

وتقوم الشركات أيضًا بعمليات استحواذ في مجال العملات المشفرة، وقالت PayPal يوم أمس الإثنين: إنها تشتري شركة Curv لتأمين العملات المشفرة.

وغالبًا ما يشبه مؤيدو بيتكوين العملة بالذهب الرقمي، وهي تحوط ضد التضخم والأصول الآمنة المحتملة حيث يمكن للمستثمرين إيقاف أموالهم في أوقات الاضطرابات السياسية أو الاقتصادية.

ويجادل البعض بأن السياسة النقدية المتساهلة، مثل: أسعار الفائدة المنخفضة وشراء الأصول من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، تؤدي إلى تآكل قيمة العملات الورقية، مثل الدولار الأمريكي، وتوفر بيتكوين بديلاً أفضل للاستثمار فيه.

Source aitnews

