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قد يكون صعود السلالم صعباً، ويوفر الكثيرون العناء على أنفسهم ويأخذون المصاعد، لكن درجات السلالم المتعبة لها بعض الفوائد المذهلة بحسب ما أبرز موقع inmovment.

5 فوائد لا تصدق لـ صعود السلالم

1- تخفيف التوتر

يمكن أن يخفف صعود السلالم من التوتر والضغط، إذ يساعد على زيادة إفراز هرمون الإندورفين، أحد هرمونات السعادة، والمعروف كمضاد للألم، ويخفف الإجهاد ويساعد على التركيز.

2- تحسين صحة القلب

يعتبر تسلق السلالم من أفضل تمارين القلب لمن يحاولون الحصول على لياقة بدنية دون ممارسة الرياضة العنيفة، ويذكر موقع Woman Health الأمريكي، نقلاً عن أخصائية وظائف الأعضاء في جامعة نيويورك لانغون هيذر ميلتون، أن تسلق السلم يساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم، وبالتالي يزيد من ضخ الدم في أنحاء الجسم، ويساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر من الركض.

وقد أثبتت دراسات أن مشي 10 آلاف خطوة باليوم له فوائد جمة، إذ يرفع مستوى المناعة، ويزيد من صحة القلب، ويحسن المزاج، وقد يكون صعود السلالم أحد الوسائل لتحقيق الهدف اليومي من المشي.

3- مفيد للعظام وسهل على المفاصل

يعتبر تسلق السلالم من التمارين الخفيفة على مفاصل الجسم بالمقارنة مع التمارين الرياضية الأخرى، لأنه لا يشكل ضغطاً كبيراً على الكاحلين والركبتين والوركين، ولذلك فهو تمرين جيد لكبار السن أو لمن يتعافون من إصابة ما.

ويساعد تسلق السلالم على دعم كثافة العظام، ويحافظ عليها دون تطبيق كمية مفرطة من الضغط، كما أنه يقوي عضلات الساق مع الحفاظ على صحة العظام والعضلات والمفاصل.

4- زيادة النشاط البدني

اتباع أسلوب صعود السلالم يحارب نمط الحياة المستقرة، ويعد طريقة سهلة وسريعة لإضافة المزيد من النشاط البدني والحركي، دون الحاجة إلى عضوية في صالة رياضية.

5- تسلق السلالم أسرع من المصعد

عادة ما يتفاجأ الناس من هذه الحقيقة، لكن وقت الضغط على زر المصعد وانتظاره، قد يستغرق وقتاً أطول من صعود السلالم، وبهذا يمكن للشخص الوصول بشكل أسرع مع ممارسة تمرين رياضي سهل.

Source almowaten

